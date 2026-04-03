«صحية الوطني» تواصل دراسة سياسة الحكومة في تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتورة سدرة راشد المنصوري رئيسة اللجنة، دراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: محمد سليمان الظهوري مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وسالم راشد المفتول، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واستعرض أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، مسودة تقرير الموضوع الذي يتضمن محاور، الإطار التشريعي والتنظيمي لمؤسسات النفع العام، وفرص تعزيز كفاءتها واستدامتها، وسياسات التمكين والاستدامة ودورها في تعزيز أداء مؤسسات النفع العام.