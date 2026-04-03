الجامعة الكندية بدبي و«نيو برونزويك» تطلقان مساراً جديداً لدراسة الصحة العامة

دبي (الاتحاد)

وقّعت الجامعة الكندية دبي اتفاقية مسار أكاديمي جديدة مع جامعة نيو برونزويك (UNB) في كندا، مما يعزّز الروابط التعليمية العابرة للحدود لتوسع الفرص المتاحة للطلاب الراغبين في العمل في مجال الصحة العامة والقيادة في الرعاية الصحية.

وبموجب مسار البكالوريوس الجديد في الصحة العامة (2+2)، سيتاح للطلاب المسجلين في برنامج بكالوريوس العلوم في الصحة العامة بالجامعة الكندية دبي فرصة إكمال أول سنتين دراسيتين في دبي قبل الانتقال إلى كلية الصحة المتكاملة بجامعة نيو برونزويك لإكمال دراستهم في كندا.

تم توقيع الاتفاقية رسمياً مؤخراً في حرم جامعة نيو برونزويك (UNB) بمدينة سانت جون، مما يمثّل علامة فارقة أخرى في الشراكة الأكاديمية العريقة بين الجامعة الكندية دبي وجامعة نيو برونزويك، والتي امتّدت لأكثر من عقدين. ويمثل هذا التعاون الاتفاقية السابعة الفعّالة بين المؤسستين.

ومن خلال هذا المسار المنظم، يمكن لطلاب الجامعة الكندية دبي المؤهلين دراسة إحدى التخصّصات في المسارات الثلاثة ضمن برنامج بكالوريوس الصحة في جامعة نيو برونزويك وهي برنامج دارة والصحة والطب الحيوي والصحة بالإضافة إلى المجتمع والصحة.

وتتكامل هذه التخصّصات بشكل وثيق مع مجالات تركيز الصحة العامة في الجامعة الكندية دبي، تحديداً إدارة الصحة البيئية والإدارة الصحية، مما يضمن استمرارية الدراسة وانتقالاً سلساً للطلاب الذين يواصلون دراستهم في كندا.

وقال البروفيسور كريم شيلي، رئيس الجامعة الكندية دبي ونائب رئيس مجلس الأمناء: «تتطلب الصحة العامة اليوم متخصصين يفهمون الأنظمة والسكان والواقع العالمي، وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا بإعداد الجيل القادم من قادة الصحة العامة من خلال تعليم كندي متجذّر في كندا ومتصل بالعالم. ومن خلال تعزيز شراكتنا مع جامعة نيو برونزويك، نُمكّن الطلاب من بدء مسيرتهم في مجال الصحة العامة في دبي وإكمالها في كندا، ليكتسبوا العمق الأكاديمي والخبرة الدولية والفهم الشامل للأنظمة الصحية اللازمة للريادة في المشهد الصحي العالمي المعقد اليوم.

سينطلق برنامج بكالوريوس الصحة المشترك بين الجامعة الكندية دبي وجامعة نيو برونزويك في خريف عام 2026، وسيتم فتح باب التقديم للطلاب المؤهلين من الجامعة الكندية دبي في مارس 2026.