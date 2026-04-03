تعزيز دور المشاركة المجتمعية في تطوير خدمات المنافع المالية بدبي

دبي (وام)

عقدت هيئة تنمية المجتمع في دبي جلسة تصميم تشاركي في مجلس الخوانيج بهدف تطوير خدمات المنافع المالية الاجتماعية وتعزيز برامج التمكين المالي لمواطني الإمارة بحضور 60 من أفراد المجتمع ضمن توجهها إشراك المجتمع في تصميم الخدمات وتحسين جودتها.

ناقشت الجلسة سبل تطوير خدمات المنافع المالية بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والاستقرار المالي للأسر الإماراتية.

وكشفت الهيئة عن وصول عدد المستفيدين من المنفعة الدورية إلى أكثر من 10 آلاف مواطن سنوياً بإجمالي إنفاق تجاوز 1.9 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية ما يعكس حجم الأثر الاجتماعي لهذه البرامج.

وأكدت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن إشراك المجتمع في تصميم الخدمات ركيزة استراتيجية أساسية لتطوير القطاع الاجتماعي.