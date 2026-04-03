الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
تعزيز دور المشاركة المجتمعية في تطوير خدمات المنافع المالية بدبي

خلال الجلسة (وام)
4 ابريل 2026 00:56

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
قرقاش: الإمارات والبحرين سيهزمان معاً عدوان الشر
«حوار تريندز الاستراتيجي الرابع» يناقش الرؤى اللاتينية وتداعيات الأزمة إقليمياً ودولياً

عقدت هيئة تنمية المجتمع في دبي جلسة تصميم تشاركي في مجلس الخوانيج بهدف تطوير خدمات المنافع المالية الاجتماعية وتعزيز برامج التمكين المالي لمواطني الإمارة بحضور 60 من أفراد المجتمع ضمن توجهها إشراك المجتمع في تصميم الخدمات وتحسين جودتها.
ناقشت الجلسة سبل تطوير خدمات المنافع المالية بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والاستقرار المالي للأسر الإماراتية.
وكشفت الهيئة عن وصول عدد المستفيدين من المنفعة الدورية إلى أكثر من 10 آلاف مواطن سنوياً بإجمالي إنفاق تجاوز 1.9 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية ما يعكس حجم الأثر الاجتماعي لهذه البرامج.
وأكدت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن إشراك المجتمع في تصميم الخدمات ركيزة استراتيجية أساسية لتطوير القطاع الاجتماعي.

آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
