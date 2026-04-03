130 مشاركة في جائزة التميز الاجتماعي في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

اختتمت اللجنة المنظمة لجائزة التميز الاجتماعي التي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، أعمال تقييم المشاركات في دورتها الخامسة بعد أن استقطبت أكثر من 130 مشاركة من الأفراد والمؤسسات، توزعت على مختلف فئاتها في مؤشر يعكس تنامي ثقافة التميز المجتمعي، واتساع دائرة المبادرات النوعية في الدولة.

تضم الجائزة في دورتها الحالية 12 فئة رئيسة تغطي مجالات متعددة من العمل الاجتماعي والإبداع المجتمعي، من بينها الشخصية الاجتماعية المتميزة، والنموذج الشبابي الملهم، والابتكار التكنولوجي للأغراض الاجتماعية، وأفضل مبادرة مجتمعية، والمحتوى الرقمي الاجتماعي.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام الجمعية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن الإقبال النوعي على الجائزة يجسِّد وعياً متنامياً لدى أفراد المجتمع بدورهم في مسيرة التنمية، ويعكس ثمار رؤية القيادة الرشيدة التي أرست التلاحم المجتمعي قيمة راسخة في دولة الإمارات.