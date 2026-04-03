الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
"الفارس الشهم 3" تُجري قرعة لاختيار العرسان لزفاف جماعي في غزة

3 ابريل 2026 20:47

أجرت عملية الفارس الشهم 3، بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، قرعة اختيار العرسان المشاركين في حفل "ثوب الفرح 2" من مختلف محافظات قطاع غزة وسط حضور واسع من الأهالي والوجهاء والشخصيات الاعتبارية والوطنية.

جرت مراسم القرعة بحضور العرسان المرشحين جميعاً في نادي خدمات النصيرات والذين شاركوا في متابعة إجراءات السحب بكل شفافية، بعد انطباق المعايير والشروط عليهم في أجواء مفعمة بالترقب والفرح، وبمشاركة واسعة من المخاتير والوجهاء وممثلي المؤسسات المحلية.

تم تنفيذ القرعة وفق إجراءات منظمة، حيث قام كل عريس من المسجلين بالحضور شخصياً ووضع اسمه بيده داخل صناديق السحب، بما يعزز النزاهة والمصداقية.

شارك في سحب الأسماء عدد من الوجهاء والشخصيات الوطنية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات، وممثلي المؤسسات المحلية، في مشهد يعكس الشفافية والمشاركة المجتمعية.

كانت عملية الفارس الشهم 3 قد تلقت نحو 6644 طلبًا إلكترونيًا، خضعت جميعها لمراحل دقيقة من الفرز والتدقيق، وأسفرت عن قبول 1991 طلبًا ممن استوفوا الشروط والمعايير المُعلنة مسبقًا، موزعين على المحافظات الخمس، وجاء اختيار العرسان وفق مبدأ النسبة والتناسب، بما يضمن تمثيل مختلف مناطق القطاع ممن تنطبق عليهم الشروط.

وأسفرت القرعة عن اختيار 300 عريس وعروس من مختلف محافظات قطاع غزة، في حفل "ثوب الفرح 2"، على أن يتم استكمال الاستعدادات للحفل المُرتقب الشهر الجاري والانتهاء من التجهيزات لإدخال الفرحة إلى قلوب الغزيين بعد شهور كانت مليئة بالأحداث الصعبة.

المصدر: وام
