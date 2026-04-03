وفاة شخص وإصابة 4 في منشآت حَبشان للغاز بعد سقوط شظايا إثر اعتراض ناجح

شعار مكتب أبوظبي الإعلامي
3 ابريل 2026 21:59

أعلنت الجهات المختصة في أبوظبي، وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين جراء سقوط شظايا في منشآت حبشان للغاز، إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية.
وكتب المكتب، في حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي تم الإعلان عنه سابقاً في منشآت حَبشان للغاز والناجم عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية، تؤكد الجهات المختصة أن حريقين اندلعا في الموقع، وقد باشرت فرق الاستجابة للطوارئ التعامل مع الحادث بسرعة وكفاءة عالية، وتمت السيطرة على الوضع".
وأضاف مكتب أبوظبي الإعلامي "أسفر هذا الحادث عن وفاة شخص من الجنسية المصرية خلال إخلاء الموقع، كما أصيب أربعة أشخاص بإصابات بسيطة، اثنان من الجنسية الباكستانية واثنان من الجنسية المصرية. كما لحقت أضرار جسيمة بالمنشآت، ولا تزال أعمال التقييم جارية".
وتهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
