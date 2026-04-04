الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
الإمارات تشارك في الاجتماع التشاوري لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ مع «الموئل»

4 ابريل 2026 12:48

شاركت دولة الإمارات، في الاجتماع التشاوري لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، الذي عُقد في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والبعثات الدبلوماسية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الإمارات على تعزيز حضورها الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالتنمية الحضرية المستدامة، ودعم الجهود العالمية الهادفة إلى تطوير المدن وتعزيز جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الحضرية العالمية.

وناقش الاجتماع الأولويات الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واستعرض تنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة 2026-2029، إلى جانب مبادرة (UN80)، ومستجدات مشاريع الأقاليم، ومشاركات الدول في المنتدى الحضري العالمي (WUF13)، بما يعزّز تكامل الرؤى وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء.

كما شهد الاجتماع تبادل مداخلات الدول المشاركة، بما يسهم في تعزيز التنسيق الإقليمي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحضرية، ودعم قضايا الإسكان المستدام والتخطيط العمراني المتكامل، في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأكد وفد الدولة خلال مشاركته أهمية تبنِّي نماذج تنموية مرنة ومستدامة، ترتكز على الابتكار والتخطيط الاستباقي، مشيراً إلى أن تجربة دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية الحضرية تُمثّل نموذجاً عالمياً متقدماً، يعكس كفاءة المنظومة الوطنية وقدرتها على التكيف مع مختلف التحديات، بما يدعم تحقيق تنمية حضرية شاملة ومستدامة.

المصدر: وام
