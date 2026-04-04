"مرصد الختم الفلكي" يوثق مسار "أوريون" نحو القمر ويرصد تغير لمعانها

4 ابريل 2026 13:49

نجح مرصد الختم الفلكي التابع لـ مركز الفلك الدولي، مساء أمس الجمعة، في توثيق ورصد المركبة الفضائية "أوريون" ضمن مهمة "أرتيمس"، أثناء مسارها باتجاه القمر، في إنجاز رصدي يعكس دقة وكفاءة الإمكانات الفلكية المتقدمة في الدولة.

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن المركبة، التي تقل على متنها أربعة رواد فضاء، تهدف من خلال هذه المهمة إلى الدوران حول القمر والعودة إلى الأرض، إلى جانب تنفيذ حزمة من التجارب العلمية، تمهيداً لإطلاق مهمة مستقبلية تستهدف هبوط رواد فضاء على سطح القمر بحلول عام 2028.

وبيّن أن عمليات الرصد الفلكي استمرت لنحو نصف ساعة متواصلة، جرى خلالها التقاط 122 صورة عالية الدقة للمركبة أثناء حركتها الظاهرية بين النجوم في اتجاه القمر، مشيراً إلى أن المرصد أجرى تحليلات علمية دقيقة شملت تحديد إحداثيات المركبة بدقة متناهية (Astrometry)، إلى جانب قياس لمعانها ورصد تغيراته الزمنية (Photometry).

وأشار إلى أن التغير اللافت في لمعان المركبة شكّل ظاهرة جديرة بالاهتمام، إذ بدأ رصدها بلمعان خافت بلغ القدر 13.8، قبل أن يرتفع خلال ثوانٍ معدودة بأكثر من قدر كامل ليصل إلى 12.4، وهو تغير كبير يُرجّح أن يكون ناجماً عن دوران المركبة حول محورها، ما أدى إلى انعكاس أشعة الشمس عن أسطح شديدة اللمعان، وفي مقدمتها الألواح الشمسية.

وأكد أن المرصد بادر إلى تزويد الجهات العالمية ذات العلاقة بنتائج هذه الأرصاد، في إطار تعزيز التعاون العلمي الدولي وتبادل البيانات الفلكية الدقيقة.

وأضاف أن المركبة كانت، لحظة الرصد، على بُعد 192 ألف كيلومتر من سطح الأرض، وتتحرك مبتعدة بسرعة بلغت 4843 كيلومتراً في الساعة، وهي سرعة عالية للغاية، قبل أن تسجل انخفاضاً ملحوظاً بعد ساعات قليلة من الرصد.

المصدر: وام
