الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026 ينطلق 20 أبريل

مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026 ينطلق 20 أبريل
4 ابريل 2026 15:10

تستضيف العاصمة أبوظبي، تحت رعاية الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، فعاليات «مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026»، خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل في مركز أبوظبي للطاقة، في خطوة تواكب التوجه الاستراتيجي للإمارة نحو تعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية الهادفة إلى دعم التنوع الاقتصادي، من خلال توفير بيئة أعمال محفّزة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

ويُشكّل المهرجان منصة تجمع روّاد الأعمال والمستثمرين والخبراء وصنّاع القرار وسيدات الأعمال ضمن بيئة تفاعلية تتيح تبادل المعرفة وبناء الشراكات الاستراتيجية.

ويتضمن المهرجان مسارات متخصصة تشمل مراحل تطوير المشروع الريادي، حيث يوفر «مسار الإطلاق والتمكين»، دعماً لأصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة في مراحلها الأولى، من خلال تزويدهم بالأدوات الأساسية والإرشاد العملي لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

أخبار ذات صلة
أبوظبي تتعامل مع المتغيرات العالمية بثقة واستباقية
«الخلايا الجذعية» يطوّر تقنية متقدمة لإنتاج خلايا دماغية مشتقة من المريض

كما يستهدف «مسار النمو والتطوير» الشركات القائمة الباحثة عن التوسع والاحترافية، عبر تقديم استراتيجيات تطوير الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم خطط النمو المستدام ودخول أسواق جديدة.

ويُمثّل «مسار التمويل والاستثمار» منصة تربط المشاريع بالمستثمرين والجهات التمويلية وصناديق الاستثمار، من خلال فرص عرض المشاريع وبناء العلاقات الاستثمارية التي تسهم في تسريع النمو.

ويتضمن الحدث جلسات حوارية وورش عمل متخصصة واستشارات مباشرة يقدمها خبراء في مختلف القطاعات.

ويحظى المهرجان بدعم شركاء استراتيجيين، من بينهم «أدنوك»، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وبرنامج «أثر+»، إضافة إلى جهات ممكّنة تشمل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وصندوق خليفة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وHub71، وجمارك أبوظبي، إلى جانب مشاركة جهات حكومية ومؤسسات داعمة، بما يعزّز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في تنمية منظومة اقتصادية متكاملة قائمة على الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي.

المصدر: وام
أبوظبي
مهرجان أبوظبي العالمي
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©