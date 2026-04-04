أمير قطر ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم، في الدوحة، مع جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.



وشدّد الجانبان، خلال اللقاء، على ضرورة العمل على خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار السياسي والمسار الدبلوماسي بوصفه الطريق الأمثل لاحتواء الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط وتداعياتها على الطاقة وسلاسل الإمداد، وصون أمن الطاقة في المنطقة. وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، لاسيما في الاقتصاد والطاقة.