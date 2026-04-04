أمير قطر ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

4 ابريل 2026 16:11

بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم، في الدوحة، مع جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وشدّد الجانبان، خلال اللقاء، على ضرورة العمل على خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار السياسي والمسار الدبلوماسي بوصفه الطريق الأمثل لاحتواء الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط وتداعياتها على الطاقة وسلاسل الإمداد، وصون أمن الطاقة في المنطقة. وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، لاسيما في الاقتصاد والطاقة.

المصدر: وام
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
