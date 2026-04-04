الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
مجلس التعاون الخليجي يدين بشدة أعمال الشغب والاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق

جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
4 ابريل 2026 19:09

أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين، لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولة تخريب الممتلكات، التي طالت مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، والإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية لدولة الإمارات.

وأكد معاليه، أهمية أن تقوم الجهات المختصة في الجمهورية العربية السورية، بمحاسبة المتورطين في هذه الاعتداءات والإساءات للرموز الوطنية بدولة الإمارات، وتعزيز حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

المصدر: وام
