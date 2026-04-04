الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة دبي تُحذر من الوقوع ضحية لشركات التأمين الوهمية

تحذير الجمهور من شركات تأمين وهمية ( من المصدر)
5 ابريل 2026 02:27

دبي (الاتحاد)

ضمن حملتها المستمرة «كُن واعياً للاحتيال»، حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لشركات ومكاتب التأمين الوهمية، التي تستغل رغبة البعض في الحصول على عروض مُنخفضة التكلفة، مؤكدة أن هذه الجهات غير المرخصة باتت تنشط بشكل ملحوظ عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتستخدم أساليب تسويقية مُضللة للإيقاع بالضحايا والحصول على أموالهم.
وأكدت شرطة دبي أن هذه الشركات الوهمية تعتمد على نشر إعلانات جذابة تتضمن أسعاراً أقل مقارنة بالأسواق، وتُروِّج لخدمات تأمين مركبات أو تأمين صحي بشكل سريع وفوري، وبعروض وهمية، ليُسارع البعض بالتعامل معها وتحويل المبالغ المالية دون التحقق من قانونية وترخيص المكتب من الجهات المعنية في الدولة.
وشدّدت شرطة دبي على أن شركات التأمين المعتمدة في دولة الإمارات تخضع لإشراف ورقابة الجهات الرسمية المختصة، وتلتزم بإجراءات واضحة لإصدار الوثائق وضمان حقوق العملاء، داعية الجمهور إلى التأكد من ترخيص شركة التأمين أو الوسيط قبل إتمام أي عملية دفع، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو العروض الجذابة والوهمية التي لا تتناسب مع أسعار السوق المطروحة.
وأكدت شرطة دبي حرصها على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، مُشيرة إلى أن الجهات الأمنية المختصة تتابع هذه الأنشطة وتعمل على رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها، إلا أن الوعي الفردي يبقى خط الدفاع الأول للوقاية من مثل هذه الجرائم.
كما دعت أفراد الجمهور للإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة «eCrime» أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.

