إطلاق دورة «المستجيب الأول في السجون»

جمعة النعيمي (أبوظبي)



افتتح العميد سعيد علي لوتاه، القائم بأعمال مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، دورة «المستجيب الأول في السجون»، المنظمة بالتعاون مع قوات الأمن الخاصة، وذلك في إطار تعزيز جاهزية الكوادر العاملة ورفع كفاءتها في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة والتحديات الأمنية.

وجاء إطلاق الدورة بهدف تزويد المشاركين بالمهارات العملية والمعارف التخصصية اللازمة للاستجابة السريعة داخل بيئة العمل الإصلاحي، بما يدعم جاهزيتهم للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، ويُسهم في ترسيخ إجراءات الأمن والسلامة داخل المؤسسات العقابية.



إدارة الأزمات

تأتي هذه الدورة ضمن برنامج تدريبي مستمر يركّز على تطوير القدرات الميدانية للعاملين، وترسيخ أفضل الممارسات في إدارة الأزمات، بما يرفع كفاءة الأداء ويُحسّن مستوى الاستعداد في مختلف الظروف.