مجموعة عمل الإمارات للبيئة تحتفي بريادة الاستدامة

نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة برعاية وحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، حفلها السنوي التاسع والعشرين، في أمسية خُصصت لتكريم الريادة في مجال الاستدامة وتعزيز الشراكات، والتأكيد على التزام الدولة الراسخ بمسيرة التقدم البيئي.

حضر الحفل عدد من الشخصيات، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكبار المسؤولين التنفيذيين، وصنّاع السياسات، والمهتمين بالشأن البيئي من مختلف أنحاء المنطقة، فيما عكس حضور السفراء والقناصل من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا الوسطى وأميركا الجنوبية وأوقيانوسيا البُعد الدولي المتنامي لدور الإمارات في دعم الحوار البيئي العالمي.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن دولة الإمارات، بقيادة رشيدة ورؤية استبصارية، تمضي بثبات نحو ترسيخ نموذج تنموي متوازن يدمج بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مشيراً إلى أن الاستدامة أصبحت نهجاً وطنياً متكاملاً يعزّز من تنافسية الدولة ويؤسّس لمستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة. وثمّن الشيخ سالم بن سلطان جهود مجموعة عمل الإمارات للبيئة ودورها الريادي في توحيد الجهود، وتعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف الاستدامة.

وألقت الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة كلمة، سلّطت فيها الضوء على ريادة الدولة في العمل المناخي والتنمية المستدامة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن الاستدامة لم تَعُد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز مرونة الدول وتنافسيتها.