الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاجتماعيين» تطلق الإطار الاجتماعي لميثاق الأسرة

5 ابريل 2026 02:27

الشارقة (وام)

أطلقت جمعية الاجتماعيين «الإطار الاجتماعي لميثاق الأسرة» ضمن وثيقة «أسرتنا.. نسيج حياتنا» وذلك في إطار برنامجها المعرفي المصاحب لعام الأسرة 2026، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي الأسري وترسيخ التماسك المجتمعي، وتحويل هذا العام إلى مشروع وعي مستدام يتجاوز البعد الزمني للمبادرات التقليدية.
ويأتي إطلاق هذا الإطار بوصفه إطاراً تحليلياً اجتماعياً متكاملاً يستند إلى علم الاجتماع الأسري ويقدّم قراءة علمية لواقع الأسرة المعاصرة من خلال تفسير التحولات الاجتماعية والرقمية والنفسية التي تمس بنيتها ووظائفها بعيداً عن الطرح الوعظي أو التدخل العلاجي المباشر.
ويرتكز الإطار على خمسة محاور رئيسة تشمل: القيم الأسرية والتحولات الاجتماعية والعلاقات بين الأجيال وإدارة الاختلاف والصحة النفسية الأسرية في المجتمع المتغير والتحول الرقمي داخل الأسرة، إضافة إلى الهوية والتماسك المجتمعي بما ينسجم مع خصوصية المجتمع الإماراتي وقيمه الأصيلة.
ويُستخدم الإطار كأداة تحليلية في إعداد البرامج الثقافية والمعرفية والندوات والورش والإصدارات ذات الصلة بالشأن الأسري، بما يسهم في دعم الجهود المجتمعية وبناء وعي أسري قائم على الفهم والحوار والمسؤولية المشتركة.
وأكد الدكتور محمد حمدان بن جرش السويدي، مدير جمعية الاجتماعيين، أن إطلاق هذا الإطار يمثل خطوة نوعية في مسار العمل الاجتماعي المؤسسي، مشيراً إلى أن الجمعية تسعى من خلاله إلى إعادة صياغة الخطاب الأسري على أسس علمية ومعرفية راسخة.
وقال: لا نهدف إلى تقديم وصاية على الأسرة بل إلى تمكينها من فهم ذاتها، فالإطار الاجتماعي لميثاق الأسرة هو انتقال من ثقافة التوجيه إلى ثقافة الوعي، ومن المعالجة المتأخرة إلى الوقاية القائمة على الفهم. ونريد أسرةً تقرأ تحوّلاتها بوعي وتدير اختلافاتها بحوار وتبني تماسكها على إدراك مشترك لمسؤولياتها.
وأضاف: يجسد هذا الإطار توجه الجمعية نحو ترسيخ دورها كبيت خبرة اجتماعي متخصص يُسهم في تفسير الظواهر الأسرية ودعم السياسات والمبادرات ذات الصلة بما يعزز استقرار المجتمع وتماسكه.
ويُعد «الإطار الاجتماعي لميثاق الأسرة» أحد أبرز المخرجات المعرفية لبرنامج جمعية الاجتماعيين لعام الأسرة 2026، ويعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل القضايا الأسرية من موضوعات نقاش عابر إلى مشروع معرفي مستدام قائم على التحليل العلمي والوعي المجتمعي.

أخبار ذات صلة
عام الأسرة
الأسرة
الإمارات
جمعية الاجتماعيين
آخر الأخبار
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
الأخبار العالمية
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
اليوم 01:44
مبنى متضرر في طهران عقب غارات أميركية إسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
اليوم 01:44
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الأخبار العالمية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
اليوم 01:44
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
اليوم 01:44
سحابة دخان تتصاعد عقب قصف منشآت مدنية في السودان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©