326.9 ألف مستفيد من كفالات الهيئة في الإمارات و22 دولة

أبوظبي (وام)



بلغ عدد الأيتام الذين استفادوا من برنامج كفالات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ بدايته قبل 40 عاماً، 326 ألفاً و971 يتيماً في عشرات الدول حول العالم، وحالياً تكفل الهيئة 122 ألفاً و576 يتيماً داخل الإمارات وفي 22 دولة.

ففي العام 1986 انطلقت مسيرة برنامج كفالة الأيتام الذي يتميز به الهلال الأحمر الإماراتي دون سائر جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ووجد البرنامج تجاوباً كبيراً من الكفلاء والمحسنين والخيّرين الذين تجود بهم الدولة، وفي كل عام تتسع مظلة المستفيدين من البرنامج ويكتسب بعداً محلياً وإقليمياً ودولياً بفضل الاهتمام الذي يجده من القيادة العليا للهلال الأحمر.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة بمناسبة يوم اليتيم العالمي الذي يصادف شهر أبريل من كل عام.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة ظلت إحدى بوابات الخير المشرعة في هذا الوطن المعطاء، فهي واحدة من ثمار الغرس الطيب للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أزهر وأينع وانتفع به القاصي والداني، دون تمييز أو تحيز لجنس أو عرق أو دين، وعلى نفس الأسس والقيم تسير دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأوضح التقرير أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر، ومتابعة سموّه الحثيثة لبرنامج كفالة الأيتام، ساهمت في تحقيق الريادة والتميز للهلال الأحمر في هذا الصدد، بجانب كوكبة من الأخيار من أبناء الدولة والمقيمين الذين يسارعون دوماً للخيرات في واحدة من أروع صور التكافل الاجتماعي التي تميز بها الشعب الإماراتي.





التخطيط الجيد

وحول هذا الموضوع قال أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، إن الهيئة تعمل على توفير احتياجات الأيتام في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والخدمات الأخرى التي تساند الأيتام وأسرهم على مواجهة ظروف الحياة ومتطلباتها، وذلك بفضل التخطيط الجيد والآليات الفعّالة التي تمتلكها الهيئة في مشروع تسويق الأيتام على الكفلاء واستقطاب دعمهم ومساندتهم للأيتام وأسرهم.

وأضاف المزروعي: بفضل الله وعونه تمكنت الهيئة من تحريك المجتمع بمختلف قطاعاته تجاه الأيتام وأوضاعهم الإنسانية، ولفت الانتباه لمتطلباتهم الضرورية، وكانت الهيئة وستظل جسر التواصل الإنساني بين الأيتام والكفلاء، وعبرها تم تحقيق الكثير من المكتسبات الإنسانية لصالح هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا، وتعتمد استراتيجية الهيئة على توسيع قاعدة المشاركة في تنفيذ برامجها ومشاريعها الخيرية لتخفيف معاناتهم، وإيصال رسالتها للجميع.

وأكد أن الهيئة لن تدّخر وسعاً في سبيل تحقيق غاياتها، وستتواصل برامجها من أجل مستقبل أفضل وحياة كريمة للأيتام وأسرهم.

يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر تنتهج أسلوباً متميزاً في حشد التأييد للأيتام واستقطاب الدعم والمساندة لهم، وذلك عبر طرح استمارات للكفالة بعدد الأيتام الذين ترغب الهيئة في إيجاد كفلاء لهم، وما على الكفيل الذي يرغب في مناصرة أوضاع هؤلاء الأيتام إلا التكرم بزيارة المقر الرئيسي لهلال الأحمر في أبوظبي أو فروع الهيئة على مستوى الدولة، أو الاتصال بمندوبي الهلال الأحمر المنتشرين في المرافق العامة ومراكز التسوق الكبرى والمجمعات التجارية، أو من خلال الاتصال بالرقم المجاني 800733 أو بوابة الهلال الأحمر الإلكترونية، وتبلغ قيمة الكفالة الشهرية لليتيم خارج الدولة 200 درهم، فيما تبلغ داخل الدولة 500 درهم.