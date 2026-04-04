الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة ينعى سالم إبراهيم السامان النعيمي

5 ابريل 2026 00:32

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سالم إبراهيم السامان النعيمي.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «رحم الله سالم إبراهيم السامان النعيمي وأسكنه فسيح جناته. أحد رجالات التجارة والاقتصاد والثقافة من الرعيل الأول في دولة الإمارات».
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة أن النعيمي «عاصر مرحلة التأسيس وعمل بإخلاص مع الشيخ زايد، رحمه الله، وأسهم في مسيرة التحول الاقتصادي في الدولة. خالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة داعياً الله تعالى أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
