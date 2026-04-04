الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
شرطة أبوظبي تكرم «ساعد» لجهودها في الظروف الجوية المتقلبة

5 ابريل 2026 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شركة «ساعد» للأنظمة المرورية، تقديراً لجهودها المتميزة واستجابتها الفاعلة خلال الأحوال الجوية المتقلبة التي شهدتها إمارة أبوظبي مؤخراً، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الداعمة لمنظومة الأمن والسلامة.
وسلم اللواء محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، درعاً تذكارياً وشهادة تقدير لحسن الظاهري، المدير التنفيذي لشركة «ساعد»، مشيداً بالدور الحيوي الذي قامت به الشركة في دعم الجهود الميدانية وتعزيز السلامة المرورية خلال الظروف الجوية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تكريم شركائها الاستراتيجيين المتميزين، بما يسهم في تحفيزهم على مواصلة العطاء، والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية، مثمناً روح التعاون والمسؤولية المجتمعية التي يتحلى بها فريق عمل شركة «ساعد».
وأوضح أن ما أظهره موظفو الشركة من سرعة استجابة وكفاءة عالية يعكس مستوى الجاهزية والتكامل بين مختلف الجهات، مؤكداً أهمية استمرار هذه الجهود التي تسهم في تعزيز أمن الطرق والحفاظ على سلامة مستخدميها، وترسيخ المكانة المتقدمة التي تنعم بها إمارة أبوظبي في مجال الأمن والأمان.

