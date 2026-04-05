الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حرائق في مصنع "بروج للبتروكيماويات" إثر اعتراض ناجح

الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حرائق في مصنع "بروج للبتروكيماويات" إثر اعتراض ناجح
5 ابريل 2026 10:41

أكدت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، أنها تتعامل مع عدة حرائق اندلعت في مصنع بروج للبتروكيماويات، إثر سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي. وفق الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي على منصة إكس.
وأوضحت أنه تم تعليق العمليات في المصنع مباشرةً لحين تقييم الأضرار، ولم يتم تسجيل أية إصابات حتى الآن.وسيتم إعلان المستجدات حال توافرها.
وتهيب الجهات المختصة في إمارة أبوظبي بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
