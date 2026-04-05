الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
رئيس الدولة يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا ويبحث معها علاقات التعاون والتطورات في المنطقة

5 ابريل 2026 12:04

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، معالي رئيسة الوزراء الإيطالية التي تقوم بزيارة إلى الدولة.كما بحث الجانبان خلال اللقاء، العدوان الإيراني الإرهابي المتواصل ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية بما يمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت معالي رئيسة الوزراء الإيطالية إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، مؤكدة تضامن إيطاليا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها والحفاظ على أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها.

 

كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي جورجيا ميلوني، مختلف مسارات التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية مؤكدين حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين والتي تعد إطاراً مهماً لتعزيز تعاونهما وخدمة مصالحهما المشتركة وتحقيق تطلعات شعبيهما.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

 

المصدر: وام
