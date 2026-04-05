علوم الدار

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و50 طائرة مسيّرة

شعار وزارة الدفاع
5 ابريل 2026 15:19

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم " 5 أبريل 2026" مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و50 طائرة مسيّرة قادمة من إيران. ولم تُسجَّل أي حالات استشهاد أو إصابات أو وفيات خلال الساعات الماضية.

 

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 507 صواريخ باليستية و24 صاروخاً جوالاً، 2191 طائرةً مسيّرة، و بلغ إجمالي عدد الشهداء شهيدين، بالإضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغالية ، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

 

كما بلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات 217 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغالية ، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

 

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

 

المصدر: وام
