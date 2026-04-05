"شرطة دبي" تحجز 1230مركبة وتحرر 33 ألفاً و372 مخالفة

أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن مبادرة "طرق هادئة" حققت نتائج ميدانية ملموسة، وأسفرت عن حجز 1230 مركبة وتحرير 33 ألفاً و372 مُخالفة .

وقال إن المبادرة جاءت انسجاماً مع مستهدفات القيادة العامة لشرطة دبي في الحفاظ على السكينة العامة ورفع مستوى الشعور بالأمان، بعد رصد عدد من التحديات المرتبطة بالسلوكيات المرورية السلبية في بعض الأحياء السكنية، ومن أبرزها إحداث الضجيج، والقيادة الاستعراضية، وإجراء تعديلات غير قانونية على المركبات، وهي ممارسات تؤثر بشكل مباشر في راحة السكان وجودة الحياة داخل المناطق السكنية.

وبيّن أن المخالفات التي تم ضبطها شملت 1178 مخالفة لإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة "الشاصي"، دون ترخيص، و412 مخالفة لقيادة مركبة تسبب ضجيجاً، و341 مخالفة لقيادة مركبة بطريقة تعرض حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، و230 مخالفة لاستعمال آلة تنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها إزعاج الآخرين.

وأضاف أن الحملة أسفرت كذلك عن ضبط 17 ألفاً و117 مخالفة متعلقة بالدراجات النارية، و14 ألفاً و94 مخالفة للدراجات الكهربائية والهوائية.