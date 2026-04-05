قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
السيطرة على الوضع في "بروج للبتروكيماويات" إثر حادث ناجم عن شظايا بعد اعتراض ناجح

5 ابريل 2026 16:53

أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الأحد، بـ"السيطرة على الوضع" في مصنع بروج للبتروكيماويات إثر حادث ناجم عن سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح.
وقال المكتب، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "في إطار المتابعة المستمرة للحادث، الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً في مصنع بروج للبتروكيماويات، والناجم عن سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي، تؤكد الجهات المختصة اندلاع ثلاثة حرائق، وقد باشرت فرق الاستجابة للطوارئ التعامل معها بسرعة وكفاءة عالية، وتمت السيطرة على الوضع".
 وأضاف المكتب "ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات، فيما لحقت أضرار بالموقع، ويجري حالياً تقييمها".
وأهابت الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اليوم 15:50 - "الأرصاد": تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
"الأرصاد": تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
اليوم 16:00 - خورفكان يُنهي صيام الانتصارات بـ «ثنائية بني ياس»
خورفكان يُنهي صيام الانتصارات بـ «ثنائية بني ياس»
اليوم 15:57 - «غرفة الشارقة» تنظّم ورشة عمل حول الآفاق الاستثمارية للذكاء الاصطناعي
«غرفة الشارقة» تنظّم ورشة عمل حول الآفاق الاستثمارية للذكاء الاصطناعي
اليوم 15:44 - " مصرف أبوظبي الإسلامي" يقدم 20.3 مليار درهم تسهيلات مستدامة في 2025
" مصرف أبوظبي الإسلامي" يقدم 20.3 مليار درهم تسهيلات مستدامة في 2025
اليوم 15:40 - 10 أرقام قياسية في بطولة دبي الدولية للألعاب المائية
10 أرقام قياسية في بطولة دبي الدولية للألعاب المائية
