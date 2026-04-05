السيطرة على الوضع في "بروج للبتروكيماويات" إثر حادث ناجم عن شظايا بعد اعتراض ناجح

أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الأحد، بـ"السيطرة على الوضع" في مصنع بروج للبتروكيماويات إثر حادث ناجم عن سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح.

وقال المكتب، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "في إطار المتابعة المستمرة للحادث، الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً في مصنع بروج للبتروكيماويات، والناجم عن سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي، تؤكد الجهات المختصة اندلاع ثلاثة حرائق، وقد باشرت فرق الاستجابة للطوارئ التعامل معها بسرعة وكفاءة عالية، وتمت السيطرة على الوضع".

وأضاف المكتب "ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات، فيما لحقت أضرار بالموقع، ويجري حالياً تقييمها".

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.