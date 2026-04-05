علوم الدار

طقس غائم وتوقعات بسقوط أمطار غداً

أبوظبي
5 ابريل 2026 17:18

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية صباحاً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة الغبار والأتربة، وحركتها شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

الموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:02 والمد الثاني عند 03:16، والجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند الساعة 20:50.

في بحر عمان الموج مضطرب. ويحدث المد الأول عند الساعه 12:43، والجزر الثاني عند الساعة 06:56.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                       31 22 70 30

دبي                            30 24 70 45

الشارقة                        30 21 80 40

عجمان                         27 23 75 50

أم القيوين                       29 19 80 50

أخبار ذات صلة
«الأرصاد»: رياح نشطة وغبار وفرص هطول أمطار
حالة الطقس غداً في الإمارات

رأس الخيمة                    30 20 85 40

الفجيرة                          31 25 50 15

العـين                            34 19 75 15

ليوا                               33 19 70 15

الرويس                          28 22 60 40

السلع                             29 21 60 45

دلـمـا                             25 22 60 50

طنب الكبرى / الصغرى     28 21 70 55

أبو موسى                       27 21 70 55.

المصدر: وام
آخر الأخبار
سيف بن زايد
علوم الدار
سيف بن زايد يجتمع مع مجلس التركيبة السكانية
اليوم 09:41
كوريا الجنوبية تسجل أكبر فائض في الحساب الجاري على الإطلاق في فبراير
اقتصاد
كوريا الجنوبية تسجل أكبر فائض في الحساب الجاري على الإطلاق في فبراير
اليوم 09:17
أرشيفية
الأخبار العالمية
الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للإنترنت
اليوم 09:12
ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: الولايات المتحدة ستساعد في إنهاء اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز
اليوم 08:56
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب عند أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع
اليوم 08:46
