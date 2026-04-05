الأربعاء 8 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
"حكماء المسلمين" يدين بشدة الاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق

شعار مجلس حكماء المسلمين
5 ابريل 2026 17:26

أدان مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، أعمال الشَّغب والاعتداءات التي استهدفت سفارة دولة الإمارات ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، التي تمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدوليَّة.

وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم، رفضه القاطع لكافَّة أشكال العنف والتَّعدي على البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حرمة المقارِّ الدبلوماسية وضرورة حمايتها.

كما أكد ضرورة العمل على توفير الحماية الكاملة للدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، بما يحفظ سيادة القانون ويصون العلاقات الدولية.

المصدر: وام
مجلس حكماء المسلمين
اعتداء
سفارة الإمارات
سفارة الدولة
دمشق
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©