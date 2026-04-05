الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«السلوكيات المرورية الخطرة» جلسة حوارية في مجلس المقام

جانب من فعاليات المجلس (من المصدر)
6 ابريل 2026 01:42

أبوظبي (الاتحاد) 

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسةً حواريةً بعنوان «تعزيز مفهوم الأمن المجتمعي مسؤولية مجتمعية مشتركة»، وذلك في مجلس المقام بمدينة العين، بمشاركة عدد من أفراد المجتمع وأعضاء برنامج «كلنا شرطة»، تزامناً مع مبادرات عام الأسرة 2026. 
وأكد العقيد سلطان صبيح المنعي، مدير مركز المقام، حرص شرطة أبوظبي على تنظيم المجالس المجتمعية الهادفة التي تُعنى بمناقشة الظواهر المجتمعية، لما لها من دور محوري في تعزيز الأمن وبناء جيل واعٍ وآمن. 
وتناول العقيد أحمد عبدالله الشريفي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بالعين لشؤون المرور، أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز السلوك الإيجابي. 
 واستعرض المقدم علي خلفان النعيمي، نائب مدير مركز المقام لشؤون الجريمة، جهود شرطة أبوظبي في تقديم الخدمات الأمنية للمجتمع. 
ودعا المقدم راشد حميد الدرمكي، رئيس قسم التحقيق والبحث الجنائي بالمركز، أفراد المجتمع إلى الحذر من المكالمات والرسائل الواردة من جهات مجهولة التي تهدف إلى الاحتيال الإلكتروني والابتزاز. 
وتطرق النقيب جابر ناصر الأحبابي، من مركز المقام، إلى دور الأسرة في توعية الأبناء بمخاطر آفة المخدرات، وأهمية حمايتهم من رفقاء السوء. 

المجالس
واختُتم المجلس، الذي شهد تفاعلاً إيجابياً من الحضور، بالتأكيد على أهمية استمرار تنظيم المجالس المجتمعية التوعوية، باعتبارها منصة فاعلة لتعزيز الحوار ونشر ثقافة الوقاية، بما يدعم استقرار الأسرة ويسهم في بناء مجتمع آمن ومتماسك.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
مجالس أبوظبي
ديوان الرئاسة
العين
كلنا شرطة
عام الأسرة
آخر الأخبار
اليوم 15:50
اليوم 16:00
اليوم 15:57
اليوم 15:44
اليوم 15:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©