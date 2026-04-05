أبوظبي للصحة العامة: 907 مستفيدين من برنامج «العمل بأمان في المرتفعات»

هدى الطنيجي (أبوظبي)



استفاد نحو 907 عاملين من برنامج «العمل بأمان في المرتفعات»، الذي أطلقه مركز أبوظبي للصحة العامة، الذي يهدف إلى زيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بالعمل في الأماكن المرتفعة، وإبراز معايير السلامة المختلفة، وتعزيز اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الحوادث.

وقال عبدالرحمن المرزوقي، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية في المركز: برنامج «العمل بأمان في المرتفعات» الذي أطلقه المركز مؤخراً يستهدف جميع العاملين ومختصي الصحة والسلامة والشركاء للمشاركة الفعّالة في خلق بيئة عمل آمنة في إمارة أبوظبي، والذي تم خلاله إصدار دليل الإجراءات والتدريبات للصحة والسلامة المهنية بمختلف اللغات، لكي يصل إلى أكبر شريحة ممكنه.

وأضاف: يُعد العمل في المرتفعات جزءاً حيوياً للعديد من الوظائف والمهن، لذا صُمم البرنامج للعاملين الذين يعملون في المناطق ذات الخطورة العالية والمعرضين للإصابات منها

في قطاعات البناء والإنشاء والزراعة والصيانة وغيرها، حيث ينطوي على تلك المهن مخاطر كبيرة ويُعتبر السقوط من المرتفعات أو التعرض للأجسام المتساقطة من أكبر مسببات الإصابات الخطرة في أماكن العمل.

وذكر أنه مركز أبوظبي للصحة العامة قام بتطوير برنامج شامل بعنوان «العمل بأمان في المرتفعات»، تم تنفيذه ليكون قابلاً للتكيف مع بيئات عمل مختلفة، لضمان أن تكون السلامة أولوية في جميع القطاعات، بهدف رفع الوعي وتعزيز اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الحوادث في بيئات العمل المختلفة، وتعزيز معايير الصحة المهنية.



3 محاور

وأشار إلى أن البرنامج يضم ثلاثة محاور رئيسة، هي: تعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالعمل في الأماكن المرتفعة، والحدّ من حوادث السقوط، وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة للسلامة والصحة المهنية في الإمارة، مؤكداً أن سلامة العمال تندرج ضمن قائمة أولوياته المركز الاستراتيجية.

وأكد أن إجراءات السلامة عند العمل في الأماكن المرتفعة تُعد من الأمور الأساسية التي لا يمكن إهمالها، لما لها من دور كبير في حماية الأرواح وتقليل الحوادث والإصابات الخطيرة، والتدريب الجيد على أساليب العمل الآمن، يعزّز من وعي العامل ويقلل من المخاطر المحتملة، وبذلك، فإن تطبيق إجراءات السلامة لا يحمي العامل فقط، بل يحقق جودة أفضل في العمل.