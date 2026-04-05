الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
5 ابريل 2026 23:17

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير على شعبيهما.
وأكد الرئيس السوري الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا.
كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على أمنها واستقرارها في ظل استمرار العدوان الإيراني الإرهابي ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، ويشكل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
أحمد الشرع
اتصال هاتفي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©