رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا.

كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على أمنها واستقرارها في ظل استمرار العدوان الإيراني الإرهابي ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، ويشكل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.