3.2 مليون مستفيد من «يدوم الخير»

دبي (الاتحاد)



أعلنت جمعية دبي الخيرية اختتام ناجح لحملتها الرمضانية «يدوم الخير» لهذا العام، مسجلةً أرقاماً استثنائية في الوصول الإنساني والتأثير المجتمعي، حيث نجحت الحملة في مدّ يد العون لأكثر من 3.2 مليون مستفيد داخل دولة الإمارات وفي 31 دولة حول العالم، عبر منظومة متكاملة من المشاريع الموسمية والمبادرات التنموية المستدامة.

وأكد أحمد إبراهيم السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن النتائج القياسية التي حققتها الحملة تعكس عمق قيم العطاء المتجذّرة في وجدان مجتمع الإمارات، مشيداً بالدور المحوري للشركاء الاستراتيجيين وسفراء الخير وفرق العمل الميدانية. وأشار إلى أن الجمعية تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى إرساء ركائز العمل الإنساني المنظم وتحقيق الاستدامة، ترجمةً لمبادئ «وثيقة الخمسين» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لاسيما البند التاسع الداعي إلى تحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يواكب النمو الاقتصادي للدولة.

وأوضح السويدي أن مبادرات الجمعية لامست احتياجات شرائح واسعة، حيث استفاد من مشروع «إفطار صائم» حوالي 1.3 مليون شخص (965 ألفاً داخل الدولة و257 ألفاً خارجها)، إضافة إلى توزيع 70 ألف وجبة كسر صيام على سائقي السيارات ضمن مبادرة (كن بخير). فيما شملت مساعدات «كوبون الخير» أكثر من 108 آلاف مستفيد.

وقامت بتوزيع زكاة الفطر على 325 ألف مستفيد، وكسوة العيد لـ (14.600) شخص من أصحاب الدخل المحدود والأرامل والأيتام وأصحاب الهمم، وكفالة (14.500) يتيم في الإمارات و14 دولة حول العالم.



مشاريع خارجية

أعلن أحمد السويدي بدء المرحلة التنفيذية للمشاريع الخارجية الكبرى التي تستهدف خدمة 1.5 مليون من المستفيدين، وتتضمن تشييد 261 مسجداً، و959 بئراً، و191 مسكناً للفقراء، و21 مدرسة ومركزاً لتحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى 279 مشروعاً للأسر المنتجة، وبناء 4 مستوصفات ومجمّعين سكنيين و3 دور للأيتام، و882 وقفاً خيرياً، و1544 من المشاريع العامة.