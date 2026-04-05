علوم الدار

«الإمارات للتنمية المتوازنة» يطلق مبادرة (50×50) في مصفوت

أحمد بالهول خلال إطلاق المبادرة (وام)
6 ابريل 2026 01:42

مصفوت (وام) 

أطلق مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، مبادرة «خطوات وذكريات (50×50)» أمس، في منطقة مصفوت بإمارة عجمان، في إطار جهوده لتعزيز أنماط الحياة الصحية، وترسيخ مفاهيم جودة الحياة في قرى الإمارات. 

وجاء إطلاق المبادرة بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومحمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إلى جانب عدد من المسؤولين وأهالي المنطقة، في تأكيد يعكس الاهتمام بدعم المبادرات التي تعزّز الصحة العامة. 
وأكد المجلس أن المبادرة تهدف لتشجيع أفراد المجتمع، لا سيما كبار المواطنين، على تبنِّي أنماط الحياة النشطة كأسلوب يومي، من خلال تجربة مجتمعية تعزّز روح الترابط والتفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع، مما يؤكد أهمية المبادرات النوعية في إحداث أثر مستدام على مستوى الصحة العامة وجودة الحياة. 
وجمعت المبادرة مشاركين من الفئة العمرية (50+) في «مسير مجتمعي» لمسافة 1.5 كيلومتر، انطلق من أمام متحف مصفوت عبر المسارات الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، في مشهد يعكس التلاحم المجتمعي، ويُجسّد تكامل الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة النشاط البدني في البيئات المحلية. 

الأثر
تأتي استكمالاً لجهود المجلس في تعزيز استدامة الأثر المجتمعي، والتي تُوِّجت مؤخراً بتوقيع اتفاقية تعاون مع «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»؛ بهدف تطوير منظومة مجتمعية متكاملة للنشاط البدني، قابلة للقياس ومستدامة، وبمشاركة مجتمعية واسعة، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية في مجالي الصحة وجودة الحياة. 

"الأرصاد": تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
علوم الدار
"الأرصاد": تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 أبريل
الرياضة
خورفكان يُنهي صيام الانتصارات بـ «ثنائية بني ياس»
اقتصاد
«غرفة الشارقة» تنظّم ورشة عمل حول الآفاق الاستثمارية للذكاء الاصطناعي
اقتصاد
" مصرف أبوظبي الإسلامي" يقدم 20.3 مليار درهم تسهيلات مستدامة في 2025
الرياضة
10 أرقام قياسية في بطولة دبي الدولية للألعاب المائية
