الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

قرقاش: الإمارات والبحرين سيهزمان معاً عدوان الشر

6 ابريل 2026 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الدول تُقاس في الشدائد، وستبقى البحرين، كما عهدناها، حصناً منيعاً في وجه كل تهديد.
 وقال معاليه عبر منصة «إكس»: «في لحظة تواجه فيها المنطقة غدر العدوان الإيراني الغاشم، لا يسعني إلا أن أُحيّي صمود وثبات مملكة البحرين الشقيقة، الشامخة بإرادة لا تنكسر، وبقيادة حكيمة وشعب واعٍ يقف صفاً واحداً دفاعاً عن سيادتها وأمنها ومنجزاتها». 
 وأضاف معاليه: «فالدول تُقاس في الشدائد، وستبقى البحرين، كما عهدناها، حصناً منيعاً في وجه كل تهديد». واختتم معاليه قائلاً: «تحية تقدير واعتزاز من الإمارات، وسنهزم معاً عدوان الشر والظلام».

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©