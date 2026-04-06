"الإمارات للبنية التحتية والإسكان" يطلع على مستجدات مشروع المحور الاتحادي الرابع

ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان لعام 2026 بحضور معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي وأعضاء المجلس ووكلاء وزارة الطاقة والبنية التحتية، لمتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير منظومة البنية التحتية، وتعزيز كفاءة النقل، ودعم التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يسهم في معالجة الازدحامات المرورية، ورفع انسيابية الحركة، وتحسين تجربة التنقل على مستوى الدولة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار نهج حكومي متكامل يركز على تطوير حلول استباقية تعزز جاهزية البنية التحتية الوطنية، وتواكب النمو العمراني والاقتصادي المتسارع، وترسّخ تنافسية الدولة في مؤشرات البنية التحتية والنقل.

واستعرض المجلس، خلال الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، عدداً من المحاور المدرجة على جدول الأعمال، شملت نتائج دراسة السياسات الاتحادية المرتبطة بالحد من نمو المركبات، وحلول النقل الجماعي بين إمارات دبي والشارقة وعجمان، إلى جانب مستجدات المحور الاتحادي الرابع، وجهود رفع الطاقة الاستيعابية للطرق الاتحادية الرابطة بين إمارات الدولة.

وتفصيلاً، اطّلع المجلس على مستجدات مشروع المحور الاتحادي الرابع، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق، والذي يهدف إلى تعزيز الربط بين إمارات الدولة ورفع الطاقة الاستيعابية، بما يسهم في تخفيف الازدحامات وتحسين انسيابية الحركة، حيث تم استعراض المستجدات الفنية، بما في ذلك تحديث نقاط الربط والتنسيق مع الجهات المحلية لاعتماد المسارات النهائية بما يضمن التكامل مع الخطط التنموية.

ويشمل المشروع تنفيذ طريق اتحادي بطول يقارب 68 كيلومتراً، مع إنشاء 10 تقاطعات رئيسية، و6 إلى 8 حارات في كل اتجاه، إضافة إلى 4 معابر علوية، بكلفة تقديرية تبلغ نحو 6 مليارات درهم، في إطار استثمارات نوعية تدعم النمو المستقبلي.

وفي محور النقل الجماعي، اطّلع المجلس على دراسة متكاملة لتطوير منظومة النقل بين دبي والشارقة وعجمان، في ظل ارتفاع الطلب على التنقل اليومي، تتضمن تنفيذ شبكة تضم 10 مسارات رئيسية، تشمل الحافلات السريعة "BRT" والمسارات المخصصة، وربطها بالمحطات الحيوية مثل المترو ومراكز المدن.

وتناول المجلس مستجدات الوضع الراهن، بما في ذلك الجهود المبذولة خلال الحالات الجوية الأخيرة، وآليات التعامل مع تحديات الأمطار، لضمان استمرارية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق.

وتم التأكيد على أهمية الاستفادة من الدروس المستفادة لتعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة المستقبلية، من خلال تطوير الحلول الاستباقية وتعزيز تكامل الأدوار بين الجهات المعنية.

وأوضح المجلس أنه يجري العمل على تطوير حزمة من الحلول المستدامة لتعزيز منظومة النقل الجماعي، من خلال تشغيل مسارات حيوية تربط المناطق ذات الكثافة السكانية بمراكز الأعمال، بما يسهم في خفض الاعتماد على المركبات الخاصة، وتخفيف الازدحامات المرورية، وتوفير خيارات تنقل مرنة وآمنة، ضمن نهج وطني متكامل يقوم على التنسيق وتبني الحلول الذكية، كما ناقش المجلس مستجدات ربط إمارة عجمان بالمحورين الاتحاديين الثالث والرابع، بما يدعم توفير بدائل مرورية فعّالة، ويعزز انسيابية الحركة، ويرفع كفاءة التنقل بين إمارات الدولة.

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، أن تطوير منظومة البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لمسيرة التنمية الشاملة، ومحوراً رئيسياً لتعزيز تنافسية الدولة، في ظل رؤية وطنية تضع جودة الحياة واستدامة الموارد في صدارة الأولويات.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع تنفيذ المشاريع النوعية التي تعزز كفاءة منظومة النقل، وتدعم التحول نحو أنماط تنقل ذكية ومستدامة، بما يواكب النمو السكاني والتوسع العمراني، ويسهم في معالجة الازدحامات المرورية، وترسيخ مفاهيم المدن المتكاملة، لافتاً إلى أن تطوير النقل الجماعي يمثل أولوية استراتيجية، من خلال تبني نماذج متقدمة تعزز التكامل بين وسائل النقل، وتوفر خيارات تنقل فعالة وآمنة، بما يسهم في تقليل الازدحام وخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وأوضح معاليه، أن المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها المحور الاتحادي الرابع، تجسد التزام الدولة بتطوير بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسع، تعزز الربط بين الإمارات، وتدعم الحركة الاقتصادية، وتسهّل تنقل الأفراد والبضائع.



