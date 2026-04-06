ولي عهد رأس الخيمة يتفقد سير العمل في مشاريع "رأس الخيمة العقارية" بميناء العرب

6 ابريل 2026 12:40

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن الإمارة تمضي قدماً في تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للاستثمار والسياحة والعيش الرغيد، من خلال تبني مشاريع تطويرية استراتيجية تلبي أعلى معايير الجودة والاستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه، عبدالعزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، الذي قدم شرحا لسموه عن سير العمل في عدد من المشاريع الحيوية التي تنفذها الشركة في منطقة "ميناء العرب"، الوجهة البحرية الأبرز في الإمارة، واطلع سموه على المشاريع الاستثمارية الجديدة.

 

رافق سموه، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
