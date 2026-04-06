علوم الدار

جامعة خليفة تطلق نموذجاً لغوياً للذكاء الاصطناعي بنطاق الترددات الراديوية

6 ابريل 2026 13:06

أعلن معهد المستقبل الرقمي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن إطلاق نموذج لغوي للذكاء الاصطناعي بنطاق الترددات الراديوية "المحول التوليدي مسبق التدريب بنطاق الترددات الراديوية/ آر إف- جي بي تي"K الأول من نوعه والقادر على تفسير الإشارات اللاسلكية، بما يدعم قطاع الاتصالات.

وأظهر النموذج الجديد تحسنات مطردة في الأداء فيما يتعلق بمهام نطاق طيف الترددات الراديوية، متفوقًا على أداء النماذج الأساسية القائمة حاليًا بنسبة تصل إلى 75.4 %، مما يبرهن على فهم متعمق للترددات الراديوية من جانب مطوري هذا النموذج.

كما أظهر تميزًا آخر تمثل في الإحصاء السليم لعدد الإشارات في نطاق الطيف في 98% من الحالات، وهو إنجاز عجزت كافة نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الاستخدامات العامة تقريبًا عن تحقيقه.

ويعمل النموذج الجديد بتحويل إشارات الراديو إلى أنماط مرئية يمكن للذكاء الاصطناعي فهمها. وتستطيع نظم الذكاء الاصطناعي، بمجرد إتمام عملية التحويل، أن تُحلل تلك الأنماط وتجيب عن أسئلة تتعلق بما يجري داخل نطاق الطيف اللاسلكي باستخدام لغة بسيطة.

ويُسهِم هذا النموذج التأسيسي بصفة مباشرة في استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وترسخ الأساس للمزيد من الشبكات اللاسلكية الذكية وذاتية التحكم.

وطور باحثون من جامعة خليفة مشروع هذا النموذج الجديد، بقيادة البروفيسور مروان دباح، مدير أول معهد المستقبل الرقمي.

وقال البروفيسور أحمد الدرة، نائب المدير الأكاديمي للبحث والتطوير في جامعة خليفة، إن إطلاق نموذج "المحول التوليدي مسبق التدريب بنطاق الترددات الراديوية/ آر إف- جي بي تي" يعكس تركيز الجامعة بعيد المدى على الابتكار في البنية التحتية الرقمية لدفع عجلة التقدم بشأن دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية والجيل التالي من بحوث الاتصال، على نحو يتماشى مع الأولويات الوطنية، وتسهِم المبادرات كهذا النموذج في تعزيز رأس المال البشري متسارع النمو في دولة الإمارات وتطوير الإمكانيات البحثية اللازمة لدعم المنظومة الرقمية المتطورة في الدولة.

من جانبه قال البروفيسور مروان دباح، إن نموذج "المحول التوليدي مسبق التدريب بنطاق / آر إف- جي بي تي" يمثل نقطة تحول في الذكاء الطيفي، إذ ينتقل من خطوط إمدادات الترددات الراديوية المنعزلة ذات المهام المحددة إلى واجهة موحدة للغات الترددات الراديوية بما يُعَد خطوة حاسمة نحو شبكات الجيل السادس المدعومة بالذكاء الاصطناعي".

وخضع نموذج "المحول التوليدي مسبق التدريب بنطاق / آر إف- جي بي تي" للتدريب باستخدام حوالي 625.000 مثال لإشارة راديو مُوَلَّدَة بالكمبيوتر وصُمِّمَ لمُشغلي شبكات الاتصالات وفرق هندسة الشبكات والشبكات المعنية بتنظيم نطاق الطيف، ما يدعم الشبكات اللاسلكية التي تتسم بتعقيدها المتزايد.

وأظهر النموذج أداءً قويًا في مهام كتحديد أنماط الإشارات واكتشاف عمليات التداخل في البث والتعرف إلى المعايير اللاسلكية ورصد استخدام الأجهزة في شبكات الواي فاي واستخلاص البيانات من إشارات أجهزة الجيل الخامس.

