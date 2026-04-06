الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 12 صاروخاً باليستياً وصاروخين جوّالين و19 طائرة مسيَّرة

6 ابريل 2026 15:19

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم (الاثنين) مع 12 صاروخاً باليستياً وصاروخين جوالين و19 طائرةً مسيّرة قادمة من إيران .

 

وأعلنت وزارة الدفاع أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 519 صاروخًا باليستيًا، و26 صاروخاً جوالاً، و2210 طائرات مسيّرة.

 

وأدت هذه الاعتداءات إلى إصابة 4 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة، وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 221 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

 

ولم تُسجَّل أي حالات استشهاد أو وفيات خلال الساعات الماضية، وبذلك، ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، بلغ إجمالي عدد الشهداء شهيدين إضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

 

المصدر: وام
