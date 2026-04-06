قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
منصور بن زايد: تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة نعلن عن تمديد برنامج نافس حتى عام 2040

منصور بن زايد
6 ابريل 2026 15:16

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عبر منصة إكس: أنه "تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، نعلن عن تمديد برنامج نافس حتى عام 2040، وذلك تأكيداً لنهجٍ وطني راسخ يضع المواطن في مقدمة الأولويات، ويجعل من تمكين الكفاءات الوطنية ركيزةً أساسية لتعزيز تنافسية الدولة، وترسيخ استدامة مسيرتها ونهضتها الشاملة".
وأضاف سموه: "كما اعتمدنا حزمة من التحديثات على برنامج نافس، تزامناً مع عام الأسرة، تشمل إطلاق برامج لدعم أبناء المواطنات وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، وجعل علاوة الأبناء من دون حد أقصى لعددهم، وذلك تعزيزاً لاستقرار الأسرة، ودعماً لجودة الحياة، وانسجاماً مع توجهات الدولة نحو تمكين المجتمع وتعزيز مشاركته في مسيرة التنمية".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات بشأن مضيق هرمز
المدير العام المساعد لـ «الفاو» لـ «الاتحاد»: غلق مضيق هرمز يدفع الأمن الغذائي العالمي إلى نقطة حرجة
