الإمارات تعالج طفلاً عراقياً من مرض نادر عالمياً

الطفل العراقي يوسف حيدر برفقة عائلته - تصوير: وليد أبو حمزة
6 ابريل 2026 16:35

سامي عبد الرؤوف (دبي)

بدأ صباح اليوم (الاثنين) الطفل العراقي يوسف حيدر، البالغ من العمر 10 أعوام، أولى خطوات رحلة العلاج من مرض ضمور العضلات الدوشيني، الذي يُعد واحداً من الأمراض النادرة على مستوى العالم. 
وقال والدا الطفل لـ«الاتحاد»: أدى يوسف اليوم العديد من الفحوصات والتحاليل والإجراءات الطبية المخبرية، التي تمهّد لحصوله خلال الفترة المقبلة على الحقنة الأغلى عالمياً، والتي يتجاوز سعرها 10 ملايين درهم. 
وأشارا إلى أن الإمارات لم تكتفِ بتوفير مبلغ العلاج البالغ 10.6 مليون درهم، من حملة مجتمعية بالتعاون مع جمعية دار البر، وإنما وفّرت لنا واحداً من أكبر مستشفيات الشرق الأوسط المتخصصة في هذا النوع من الأمراض، وهو مستشفى الجليلة التخصصي.
من جهته، قال الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل في «دبي الصحية»، إن مستشفى الجليلة للأطفال استقبل اليوم الطفل العراقي يوسف حيدر، المصاب بمرض ضمور العضلات الدوشيني، حيث يخضع حالياً لتقييم طبي شامل يتضمن مجموعة من الفحوصات المتخصصة.
وأوضح أنه في ضوء نتائج هذه الفحوصات الطبية، سيتم وضع خطة علاجية متكاملة ومخصصة لحالته، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

