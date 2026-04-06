عبدالله بن زايد يهنئ وزير خارجية نيبال ويبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي شيشير خانال، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في نيبال.

وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وفرص تنميتها في المجالات كافة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمعالي شيشير خانال، بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه إلى العمل معه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما يدعم خططهما التنموية ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما.

كما بحث سموه ومعالي شيشير خانال، خلال الاتصال الهاتفي، العواقب الوخيمة للاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية على دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، وانعكاساتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وحركة التجارة الدولية، وأمن إمدادات الطاقة، والاقتصاد العالمي.