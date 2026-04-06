الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مجلس الأعمال السوري في الإمارات» يستنكر أعمال شغب وتخريب طالت مقر البعثة الدبلوماسية للإمارات في دمشق

«مجلس الأعمال السوري في الإمارات» يستنكر أعمال شغب وتخريب طالت مقر البعثة الدبلوماسية للإمارات في دمشق
6 ابريل 2026 18:17

استنكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولجنة الشرف في مجلس الأعمال السوري في دبي والإمارات الشمالية، بأشد العبارات، أعمال الشغب والتخريب التي أقدمت عليها فئة محدودة خارجة عن القانون، مرتبطة بالنظام الإيراني، والتي تضم في غالبيتها عناصر غير سورية، والتي طالت مقر البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق.
وقال المجلس في بيان له اليوم: «إننا إذ نؤكد أن هذه الأفعال المدانة تمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية، فإننا نطالب الجهات المختصة في الحكومة السورية بالتحقيق الفوري والكشف عن هوية المتورطين، ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة وفق الأصول القانونية».
وأكد مجلس الأعمال السوري أن دولة الإمارات كانت ولا تزال نموذجاً في احتضان أبناء الشعب السوري، حيث فتحت أبوابها لمئات الآلاف منهم، ووفرت لهم بيئة كريمة وآمنة للمشاركة في مسيرة التنمية والازدهار.
وشدد المجلس في ختام بيانه على أن أبناء الجالية السورية في دولة الإمارات، إذ يعبرون عن امتنانهم العميق لهذه الدولة الكريمة، فإنهم يؤكدون وقوفهم الكامل إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء أو إساءة، وتمسكهم بقيم الوفاء والانتماء التي تجمعهم بها.

أخبار ذات صلة
ترامب يكشف تفاصيل عملية إنقاذ الطيارَين في إيران
سيف بن زايد يعزي في وفاة سالم السامان
المصدر: وام
آخر الأخبار
شعار المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
علوم الدار
الجهات المختصة في الشارقة: السيطرة على حريق عرضي في المنطقة الصناعية (10)
اليوم 22:08
صورة للقمر من خلال نافذة مركبة الفضاء أوريون
الترفيه
رواد "أرتيميس 2" يحطمون الرقم القياسي لأبعد مسافة يقطعها البشر في الفضاء
اليوم 23:40
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يكشف تفاصيل عملية إنقاذ الطيارَين في إيران
اليوم 23:13
سيف بن زايد يعزي في وفاة سالم السامان
علوم الدار
سيف بن زايد يعزي في وفاة سالم السامان
اليوم 22:51
حاكم الشارقة: طبيعة خورفكان مؤهلة للمشاريع المبهرة وسيسعد أهلها
علوم الدار
حاكم الشارقة: طبيعة خورفكان مؤهلة للمشاريع المبهرة وسيسعد أهلها
اليوم 22:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©