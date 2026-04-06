الجهات المختصة في الشارقة: السيطرة على حريق عرضي في المنطقة الصناعية (10)

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، اليوم الاثنين، أن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة الكاملة على حريق عرضي اندلع ظهر اليوم (6 أبريل 2026) في المنطقة الصناعية (10)، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقال المكتب، في منشور على منصة "إكس": "باشرت فرق الدفاع المدني في الشارقة، وبمساندة الفرق الداعمة من شرطة الشارقة، عمليات التبريد لحريق عرضي اندلع ظهر اليوم الإثنين (6 أبريل 2026) في المنطقة الصناعية (10)، دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأوضحت الجهات المختصة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق نجم عن تطاير شرر أثناء تنفيذ أعمال لحام أدوات معدنية في الموقع، ما أدى إلى اندلاع الحريق في مواد قابلة للاشتعال.

وأكدت أن الفرق تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة، فيما تتواصل عمليات التبريد وفق الإجراءات المعمول بها.

ودعت الجهات المختصة الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومتابعة التحديثات عبر القنوات المعتمدة، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأفراد والمنشآت.