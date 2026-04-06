علوم الدار

مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي تحصل على شهادة «الآيزو» العالمية في إدارة المرافق

مقرّ دائرة القضاء في أبوظبي (أرشيفية)
7 ابريل 2026 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت مراكز الإصلاح والتأهيل بدائرة القضاء - أبوظبي، على شهادة مطابقة معايير الجودة العالمية لمواصفة «الآيزو 41001:2018» في نظام إدارة المرافق، في إنجاز نوعي يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل المرافق، ورفع كفاءة البنية التحتية الداعمة للمنظومة الإصلاحية والتأهيلية.
وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الحصول على هذه الشهادة الدولية يؤكد نجاح الجهود التطويرية المتواصلة للارتقاء بمنظومة العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال تبني أنظمة متكاملة لإدارة المرافق تعتمد على أعلى معايير الجودة والاستدامة وإدارة المخاطر، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومتكاملة تدعم برامج الإصلاح وإعادة التأهيل وفق أعلى المعايير المهنية. وأشار إلى أن هذا الاعتماد الدولي يأتي انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بالارتقاء بجودة الأنظمة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يرسّخ تنافسية إمارة أبوظبي وريادتها في تطوير منظومة قضائية وإصلاحية متقدمة ترتكّز على الاستدامة والابتكار.

سياسات واضحة

وأكد يوسف العبري أن تطبيق متطلبات مواصفة «الآيزو» ساهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول والمرافق، وتحسين استغلال الموارد، ورفع مستويات الجاهزية التشغيلية، من خلال اعتماد سياسات وقائية واضحة، وإدارة المخاطر، وقياس مؤشرات الأداء، بما يحقق التكامل بين الجوانب التشغيلية والإدارية ويعزز جودة الخدمات المقدمة.
ويُعد معيار الآيزو 41001:2018 إطاراً دولياً متخصصاً في أنظمة إدارة المرافق، يهدف إلى تمكين المؤسسات من تطوير بيئات عمل فعّالة ومستدامة، عبر تبني منهجيات حديثة لإدارة البنية التحتية والخدمات الداعمة، وضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والكفاءة التشغيلية والتحسين المستمر.

