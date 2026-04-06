حملة توعية لمواجهة آثار الضوضاء في أعمال البناء والتشييد

أبوظبي (الاتحاد)



نفّذت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية وتفتيشية موسّعة خاصة بالمواقع الإنشائية في جميع المناطق التابعة للبلدية؛ وذلك بهدف الحدّ من الآثار السلبية للضوضاء على حياة السكان اليومية، وتعزيز الالتزام بالإجراءات الكفيلة بتقليل مصادر الإزعاج الناتجة عن أعمال البناء والتشييد.

جاءت الحملة في إطار حرص البلدية على تعزيز جودة الحياة في مدينة أبوظبي، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية لدى العاملين في قطاع البناء والإنشاء.

وأكدت البلدية أن الضوضاء الناتجة عن المواقع الإنشائية تُعد من أبرز التحديات البيئية في المناطق السكنية، لما لها من تأثير مباشر على سلوكيات الأفراد، ومستوى تركيزهم، وراحتهم اليومية، فضلاً عن انعكاساتها على الصحة العامة، خصوصاً لدى الأطفال، وكبار السن، ومن هذا المنطلق، استهدفت الحملة رفع مستوى الوعي لدى المقاولين، والاستشاريين بضرورة الالتزام بالاشتراطات، والمعايير المعتمدة للتحكم في الضوضاء، والحدّ من مسبباتها أثناء تنفيذ المشاريع.

وقد تضمنت الحملة تنفيذ زيارات ميدانية للمواقع الإنشائية، وتوجيه فرق التفتيش المختصة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، ومنها الالتزام بساعات العمل المحددة، واستخدام المعدات والآليات المطابقة للمعايير البيئية، وتركيب الحواجز العازلة للصوت عند الحاجة، بالإضافة إلى الصيانة الدورية للمعدات لتفادي الضوضاء.