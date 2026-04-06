الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حملة توعية لمواجهة آثار الضوضاء في أعمال البناء والتشييد

تعزيز جودة الحياة في المدينة (من المصدر)
7 ابريل 2026 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية وتفتيشية موسّعة خاصة بالمواقع الإنشائية في جميع المناطق التابعة للبلدية؛ وذلك بهدف الحدّ من الآثار السلبية للضوضاء على حياة السكان اليومية، وتعزيز الالتزام بالإجراءات الكفيلة بتقليل مصادر الإزعاج الناتجة عن أعمال البناء والتشييد.

جاءت الحملة في إطار حرص البلدية على تعزيز جودة الحياة في مدينة أبوظبي، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية لدى العاملين في قطاع البناء والإنشاء.
وأكدت البلدية أن الضوضاء الناتجة عن المواقع الإنشائية تُعد من أبرز التحديات البيئية في المناطق السكنية، لما لها من تأثير مباشر على سلوكيات الأفراد، ومستوى تركيزهم، وراحتهم اليومية، فضلاً عن انعكاساتها على الصحة العامة، خصوصاً لدى الأطفال، وكبار السن، ومن هذا المنطلق، استهدفت الحملة رفع مستوى الوعي لدى المقاولين، والاستشاريين بضرورة الالتزام بالاشتراطات، والمعايير المعتمدة للتحكم في الضوضاء، والحدّ من مسبباتها أثناء تنفيذ المشاريع.
وقد تضمنت الحملة تنفيذ زيارات ميدانية للمواقع الإنشائية، وتوجيه فرق التفتيش المختصة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، ومنها الالتزام بساعات العمل المحددة، واستخدام المعدات والآليات المطابقة للمعايير البيئية، وتركيب الحواجز العازلة للصوت عند الحاجة، بالإضافة إلى الصيانة الدورية للمعدات لتفادي الضوضاء.

الجهات المختصة في الشارقة: السيطرة على حريق عرضي في المنطقة الصناعية (10)
الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات بشأن مضيق هرمز
الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات بشأن مضيق هرمز
«الفارس الشهم 3» تواصل مبادراتها الإغاثية لتلبية احتياجات غزة
المدير العام المساعد لـ «الفاو» لـ «الاتحاد»: غلق مضيق هرمز يدفع الأمن الغذائي العالمي إلى نقطة حرجة
المدير العام المساعد لـ «الفاو» لـ «الاتحاد»: غلق مضيق هرمز يدفع الأمن الغذائي العالمي إلى نقطة حرجة
واشنطن: نواصل إضعاف قدرات الجيش الإيراني باستهداف مواقع عسكرية
