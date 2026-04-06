الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اتفاقية تعاون بين جامعة الفجيرة ومجلس القضاء الاتحادي

سليمان الجاسم وسعيد النعيمي خلال توقيع اتفاقية التعاون (وام)
7 ابريل 2026 01:12

الفجيرة (وام)

وقعت جامعة الفجيرة ومجلس القضاء الاتحادي، ممثلاً بمحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الأكاديمي والقضائي، وتطوير مجالات التدريب والتأهيل القانوني والبحث العلمي التطبيقي، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تمكين الكفاءات الوطنية.
وقع الاتفاقية بمقر الجامعة، الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، والمستشار سعيد عبدالله بن عامر النعيمي، رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على مد جسور التعاون لتبادل الخبرات القانونية والعملية، وتوفير فرص تدريبية متخصّصة لطلبة الجامعة في المؤسسات القضائية، بالإضافة إلى تطوير البرامج الأكاديمية لتتوافق مع المتطلبات المتسارعة لسوق العمل القانوني، وبما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية.
وأكد الدكتور سليمان الجاسم أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى تزويد الطلبة بالمهارات العملية التي تؤهلهم للانخراط بفعالية في المنظومة العدلية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

جيل من القانونيين 

أشار المستشار سعيد عبدالله بن عامر النعيمي إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، مثل جامعة الفجيرة، في إعداد جيل من القانونيين المتمكنين، مؤكداً أن مجلس القضاء الاتحادي يولي اهتماماً كبيراً لدعم المبادرات، التي تُسهم في صقل المهارات المهنية للشباب الإماراتي وتطوير كفاءة العمل القضائي.
وتضمّنت الاتفاقية بنوداً للتعاون في تنظيم ورش العمل والمؤتمرات القانونية المتخصّصة، وتفعيل البحث العلمي المشترك في القضايا القانونية المعاصرة، بما يخدم المجتمع، ويعزّز من سيادة القانون وفق أفضل المعايير العالمية.

جامعة الفجيرة
الفجيرة
القضاء
مجلس القضاء
محكمة الفجيرة الاتحادية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©