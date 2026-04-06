«فخر الوطن»: الإمارات نموذج عالمي رائد لحماية صحة الإنسان

أبوظبي (الاتحاد)



أكّد مكتب فخر الوطن، بمناسبة اليوم العالمي للصحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أرست نموذجاً عالمياً متقدّماً في تطوير منظومات الرعاية الصحية، انطلاقاً من رؤية قيادتها الحكيمة التي جعلت صحة الإنسان أولوية وطنية، واستثمرت في الابتكار، والبحث العلمي، والتقنيات المتقدّمة لضمان تشخيص مبكر ودقيق يُنقذ الأرواح ويُحسّن جودة الحياة.

وأوضح المكتب أن ريادة الإمارات في هذا المجال تعكس انتقالها من النهج العلاجي التقليدي إلى نموذج صحي استباقي قائم على الوقاية، والتشخيص الذكي، والتكامل بين البيانات الصحية والتقنيات الحديثة، بما يُسهم في التعامل مع كافّة الحالات بكفاءة عالية، ويخفّف الأعباء الصحية والنفسية عن المرضى وأسرهم.

وأشاد مكتب فخر الوطن بالدور المحوري الذي يضطلع به أبطال الخطوط الأمامية في إنجاح هذه المنظومة المتقدّمة، مؤكداً أن الأطباء، والممرضين، والفنيين، وفرق الدعم الصحي يقفون في الصفوف الأولى لتطبيق أحدث البروتوكولات التشخيصية، والتعامل الإنساني مع المرضى، وتجسيد قيم الالتزام والمسؤولية المهنية في أدقّ وأصعب الحالات الصحية.

واختتم المكتب بالتأكيد على أن اليوم العالمي للصحة يشكّل محطّة لتجديد العهد بالاستثمار في الإنسان، وترسيخ مكانة الإمارات كمنصّة عالمية للتميّز الصحي، ونموذج يُحتذى به في الجمع بين التقدّم العلمي والبُعد الإنساني في رعاية صحة المجتمعات.