يوسف الكتبي: الصحة ركيزة أساسية لازدهار المجتمعات

يوسف الكتبي
7 ابريل 2026 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة يوم الصحة العالمي، قال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل: «في يوم الصحة العالمي، نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال تقديم خدمات متخصصة في العلاج وإعادة التأهيل، ترتكز إلى الأدلة العلمية وأفضل الممارسات، وتتمثل رسالتنا في المركز الوطني للتأهيل في دعم الأفراد والأسر في رحلة التعافي، وتمكينهم من استعادة قدرتهم على العيش بكرامة والمساهمة الفاعلة في المجتمع، وينسجم هذا الالتزام مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى توفير رعاية صحية شاملة للجميع، وتعزيز الرفاه وجودة الحياة».
وأضاف الكتبي: «الصحة هي الركيزة الأساسية لازدهار المجتمعات واستدامة تقدمها. وقد أدرك الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هذه الحقيقة مبكراً، فوضع الصحة في صميم أولوياته الوطنية، وأرسى دعائم منظومة صحية متكاملة. وتؤدي خدمات التأهيل والتعافي دوراً محورياً في تحقيق هذه الرؤية، من خلال مساعدة الأفراد على تجاوز التحديات الصحية وإعادة بناء حياتهم. واليوم نواصل هذه المسيرة في ظل قيادتنا الرشيدة، ونجدد التزامنا بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً عالمياً في القطاع الصحي».

