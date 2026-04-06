سعيد الهاجري: استدامة القطاع الدوائي ركيزة جودة حياة المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة دوائية متقدمة، تعتمد على العلم والابتكار، لتعزيز الإنتاج المحلي وتوسعته، بما يضمن استمرارية الإمدادات الدوائية، وتلبية احتياجات المجتمع بكفاءة.

وأضاف معاليه: أن يوم الصحة العالمي الذي يأتي هذا العام تحت شعار «معاً من أجل الصحة... ادعموا العلم»، يمثل محطة مهمة لتجديد التزام المؤسسة بتعزيز صحة المجتمع، وترسيخ النهج القائم على الحلول المبتكرة في تطوير السياسات الصحية والدوائية، وهو ما ينسجم مع رؤيتها واستراتيجيتها، لتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وأشار معاليه إلى أن هذه المناسبة تتيح الفرصة لاستعراض أبرز الإنجازات، التي حققها القطاع الدوائي في الدولة، والبناء عليها لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، وترسيخ مكانة الدولة وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

ولفت معاليه إلى أن المؤسسة تضع سلامة الأدوية وجودتها في صدارة أولوياتها، عبر بنية متكاملة لليقظة الدوائية والرقابة والتفتيش، تعتمد على تحليل البيانات ومراقبة الاستخدام الفعلي للأدوية بعد تداولها، بما يعكس نهجاً استباقياً قائماً على الشفافية والكفاءة.

ونوّه معاليه إلى أن مؤسسة الإمارات للدواء تمضي قدماً في تطوير سياساتها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، ما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الدوائية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071، ويكرّس بناء نظام صحي متكامل قائم على الابتكار والتكامل والاستدامة.