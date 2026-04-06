الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
يوسف السركال: خدمات صحية استباقية وشاملة

يوسف السركال
7 ابريل 2026 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن يوم الصحة العالمي يمثل محطة محورية لتجديد الالتزام بتعزيز دور العلم والمعرفة في تطوير المنظومة الصحية، وترسيخ مكانة البحث والابتكار ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل صحي أكثر استدامة وجودة. وأوضح أن المؤسسة تتبنى نموذجاً متقدماً يوظف الأدلة العلمية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات صحية استباقية وشاملة، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية، وتعزيز تجربة المتعاملين، مشيراً إلى أن توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات البحثية والطبية العالمية يسهم في نقل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات وتسريع تبني الابتكارات في القطاع الصحي.
وأضاف أن الاستثمار في المعرفة الصحية يشكل دعامة رئيسية لترسيخ نموذج صحي متقدم، يدعم جودة الحياة، ويعزز جاهزية المنظومة الصحية، ويواكب تطلعات دولة الإمارات نحو الريادة العالمية في القطاع الصحي.

