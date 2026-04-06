الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
منصور المنصوري: الارتقاء بالصحة مسؤولية مشتركة

منصور المنصوري
7 ابريل 2026 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة يوم الصحة العالمي 2026، قال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: في عالمٍ تتسارع فيه التحولات وتتزايد فيه التحديات، تبرز الصحة بوصفها القوة الأكثر قدرة على توحيد البشرية، حيث تمدّ جسور التواصل بين الدول والمجتمعات والأفراد، وتسهم في تعزيز مرونة وقدرة المجتمعات على التقدم وتخطي التحديات. وإن أبرز ما يميّز المجتمعات المرنة هو امتلاكها لنظم صحية قادرة على التنبؤ بالمخاطر، واتخاذ إجراءات استباقية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات في مختلف الظروف. ولا يقتصر دور النظم الصحية على علاج المرض فحسب، بل يمتد ليشمل الحفاظ على الصحة، وحماية المجتمعات، ودعم الاستقرار.
وتابع: يحمل شعار يوم الصحة العالمي هذا العام «معاً من أجل الصحة، ادعموا العلم» دعوةً ملحّةً للعمل، ويؤكد أن الارتقاء بالصحة مسؤولية مشتركة، تقوم على التعاون والثقة، وعلى قدرتنا على تحويل العلم إلى أثر ملموس ينعكس إيجاباً على حياة الناس في كل مكان.
وأضاف: إن مستقبل الصحة يتطلب نظماً استباقية ووقائية، مصممة لتوسيع نطاقها لتصل إلى جميع السكان بأسلوب عادل وشامل. وفي صميم هذا التوجه نحو مستقبل الصحة، تبرز أهمية الصحة الذكية التي تقوم على تكامل البيانات، وتوجيه الاكتشافات العلمية، والتحقق من فاعليتها على أرض الواقع، بما يمكّن من التدخل المبكر وتقديم رعاية أكثر دقة وكفاءة. وبذلك، ينتقل العلم إلى التطبيق، ليصل إلى مختلف فئات المجتمع معاً، ومن خلال دعم العلم وتسخير التقنيات الذكية وإمكانات التحليل والبحث يمكننا الانتقال من الرعاية الصحية القائمة على الاستجابة للمرض إلى منظومة استباقية تتنبأ به قبل حدوثه وتعزز الحياة الصحية المديدة.

