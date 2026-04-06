علوم الدار

شرطة الفجيرة تُطلق حملة «معاً لسلامة مجتمعنا»

شرطة الفجيرة تُطلق حملة «معاً لسلامة مجتمعنا»
7 ابريل 2026 01:12

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، فعاليات الحملة المرورية الفرعية الثانية تحت شعار «معاً لسلامة مجتمعنا من الحوادث»، وذلك مع بداية شهر أبريل الجاري، ضمن خطتها المرورية السنوية المعتمدة.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز ثقافة السلامة المرورية، ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق، من خلال تنفيذ برامج توعوية ومبادرات ميدانية، تسهم في الحد من الحوادث، وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة على الطرق.
وتركّز الحملة على ترسيخ مفاهيم القيادة الآمنة، والحد من السلوكيات المرورية الخاطئة.
وأكد العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات، أن الالتزام بالقوانين المرورية يعكس مستوى وعي السائق ومسؤوليته تجاه نفسه والآخرين، مشيراً إلى أهمية تبني السلوكيات الإيجابية أثناء القيادة، وتجنب الممارسات الخطرة، مثل السرعة الزائدة، والانشغال عن الطريق، والتجاوزات غير الآمنة.

