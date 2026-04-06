الثلاثاء 7 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة دبي تُسجل رقمين قياسيين عالميين في «غينيس»

التزام بتبني أفضل الممارسات في «الرياضة والمجتمع» (من المصدر)
7 ابريل 2026 01:12

دبي (الاتحاد)

في إنجاز عالمي جديد يعكس ريادة شرطة دبي في مجالات التميّز الرياضي والمؤسسي، تسلّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادتي تحقيق فريق شرطة دبي المُشاركة في ماراثون دبي 2026، لرقميين قياسيين عالميين سُجلا بموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.
وتسلم معالي الفريق المري، الشهادتين من فريق العمل المشارك في ماراثون دبي 2026، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور جاسم محمد حسن، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب.
وحول الرقم القياسي الأول، فقد حققته شرطة دبي في ماراثون دبي 2026، بعد أن نجح المدرب سعيد بلال في تسجيل رقم قياسي عالمي في فئة الركض مُرتدياً بدلة التايكواندو لمسافة 10 كيلومترات، بزمن قدره 48.6 دقيقة.
أما الرقم القياسي الجديد، فحققه كل من: الملازم ثاني حسن بلال، والرقيب أول عارف عبدالرزاق، والعريف أول نبيل الشامي، والعريف أول محمد شريف عن حمل مُصاب على نقالة بوزن 70 كيلوجراماً لمسافة 10 كيلومترات بزمن 56.50، في صورة جسّدت روح الفريق والقدرة على التحمل والاستجابة الميدانية بكفاءة عالية. وأثنى معالي الفريق المري على جهود فريق العمل المشارك في ماراثون دبي 2026، والمساهمين في دخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لنهج شرطة دبي في دعم التميز والابتكار، وتعزيز مشاركة مُنتسبيها في المحافل الرياضية، ويعكس أيضاً التزام شرطة دبي المستمر بتبني أفضل الممارسات في مجالات الرياضة والمجتمع.

أخبار ذات صلة
تحالف التنوع الحيوي الحضري يبحث مرونة المدن
زخم إطلاق المشاريع العقارية يتواصل بدعم الثقة بآفاق القطاع
الجهات المختصة في الشارقة: السيطرة على حريق عرضي في المنطقة الصناعية (10)
6 ابريل 2026
الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات بشأن مضيق هرمز
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات بشأن مضيق هرمز
اليوم 01:15
قوافل مساعدات إماراتية تدخل غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل مبادراتها الإغاثية لتلبية احتياجات غزة
اليوم 01:15
المدير العام المساعد لـ «الفاو» لـ «الاتحاد»: غلق مضيق هرمز يدفع الأمن الغذائي العالمي إلى نقطة حرجة
الأخبار العالمية
المدير العام المساعد لـ «الفاو» لـ «الاتحاد»: غلق مضيق هرمز يدفع الأمن الغذائي العالمي إلى نقطة حرجة
اليوم 01:15
تصاعد الدخان في طهران جراء غارة جوية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نواصل إضعاف قدرات الجيش الإيراني باستهداف مواقع عسكرية
اليوم 01:15
