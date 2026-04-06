شرطة دبي تُسجل رقمين قياسيين عالميين في «غينيس»

في إنجاز عالمي جديد يعكس ريادة شرطة دبي في مجالات التميّز الرياضي والمؤسسي، تسلّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادتي تحقيق فريق شرطة دبي المُشاركة في ماراثون دبي 2026، لرقميين قياسيين عالميين سُجلا بموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

وتسلم معالي الفريق المري، الشهادتين من فريق العمل المشارك في ماراثون دبي 2026، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور جاسم محمد حسن، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب.

وحول الرقم القياسي الأول، فقد حققته شرطة دبي في ماراثون دبي 2026، بعد أن نجح المدرب سعيد بلال في تسجيل رقم قياسي عالمي في فئة الركض مُرتدياً بدلة التايكواندو لمسافة 10 كيلومترات، بزمن قدره 48.6 دقيقة.

أما الرقم القياسي الجديد، فحققه كل من: الملازم ثاني حسن بلال، والرقيب أول عارف عبدالرزاق، والعريف أول نبيل الشامي، والعريف أول محمد شريف عن حمل مُصاب على نقالة بوزن 70 كيلوجراماً لمسافة 10 كيلومترات بزمن 56.50، في صورة جسّدت روح الفريق والقدرة على التحمل والاستجابة الميدانية بكفاءة عالية. وأثنى معالي الفريق المري على جهود فريق العمل المشارك في ماراثون دبي 2026، والمساهمين في دخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لنهج شرطة دبي في دعم التميز والابتكار، وتعزيز مشاركة مُنتسبيها في المحافل الرياضية، ويعكس أيضاً التزام شرطة دبي المستمر بتبني أفضل الممارسات في مجالات الرياضة والمجتمع.